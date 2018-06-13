Ушаков сохранил пост помощника президента России

Президент РФ Владимир своим указом переназначил Юрия Ушакова помощником главы государства.

Указ опубликован в среду на сайте Кремля.

В прошлом марте Ю.Ушакову исполнилось 70 лет. На вопрос о продлении с ним контракта Ю.Ушаков 15 марта заявил "Интерфаксу", что продолжает работать.