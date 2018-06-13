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СНГ 13.06.2018 17:35

Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля

Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником - начальником контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова.

Он сменил на этом посту Константина Чуйченко, который возглавил аппарат правительства России.

Указ о назначении Д.Шалькова опубликован на сайте Кремля в среду.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, НАЧАЛЬНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]