Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля

Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником - начальником контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова.

Он сменил на этом посту Константина Чуйченко, который возглавил аппарат правительства России.

Указ о назначении Д.Шалькова опубликован на сайте Кремля в среду.