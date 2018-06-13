Депутаты Госдумы по линии ПА ОБСЕ и ШОС будут наблюдать за парламентскими и президентскими выборами в Турции

Совет Думы в среду решил командировать на всеобщие выборы в Турцию трех депутатов, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков ("Единая Росси").
По линии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) примут участие в наблюдении за досрочными парламентскими и президентскими выборами зампред комитета по транспорту и строительству Павел Федяев и член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артур Таймазов будет направлен в Анкару по линии миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Депутаты командированы в Турцию в период с 21 по 25 июня, следует из материалов Совета Думы.
Визит президента Армении на оккупированные территории Азербайджана провокация – МИД Азербайджана
Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы
Иран против ослабления квот по нефтедобыче ОПЕК+
Нефть перешла к росту на данных о запасах в США, цена Brent поднялась до $76,3 за баррель
Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017г составил 795 тыс. баррелей – ВР
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Инфантино надеется, что замена тренера до старта чм-2018 сыграет на руку сборной Испании
Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell оказала поддержку жителям районов, пострадавших в результате стихийных бедствий
Железнодорожники Азербайджана и Италии обсудили перспективы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений