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Регион 13.06.2018 17:44

Депутаты Госдумы по линии ПА ОБСЕ и ШОС будут наблюдать за парламентскими и президентскими выборами в Турции

Совет Думы в среду решил командировать на всеобщие выборы в Турцию трех депутатов, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков ("Единая Росси").

По линии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) примут участие в наблюдении за досрочными парламентскими и президентскими выборами зампред комитета по транспорту и строительству Павел Федяев и член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артур Таймазов будет направлен в Анкару по линии миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Депутаты командированы в Турцию в период с 21 по 25 июня, следует из материалов Совета Думы.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ


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