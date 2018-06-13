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СНГ 13.06.2018 17:54

Путин переназначил своих полпредов в Совете Федерации, Госдуме и КС

Президент РФ Владимир Путин переназначил своих полпредов в Совете Федерации и Госдуме.

Согласно указу президента, Артур Муравьев вновь назначен полномочным представителем президента в Совете Федерации, а Гарри Минх - полпредом президента в Госдуме.

Указы опубликованы на сайте Кремля.

Также пост полпреда президента в Конституционном суде сохранил Михаил Кротов.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, ГОСДУМА, ПОЛПРЕДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]