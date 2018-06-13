Путин переназначил своих полпредов в Совете Федерации, Госдуме и КС

Президент РФ Владимир Путин переназначил своих полпредов в Совете Федерации и Госдуме.

Согласно указу президента, Артур Муравьев вновь назначен полномочным представителем президента в Совете Федерации, а Гарри Минх - полпредом президента в Госдуме.

Указы опубликованы на сайте Кремля.

Также пост полпреда президента в Конституционном суде сохранил Михаил Кротов.