Компания Bakcell оказала поддержку жителям районов, пострадавших в результате стихийных бедствий

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане осуществила ряд мероприятий, с целью оказания поддержки жителям Гёйчаского и Загатальского районов, пострадавших в результате стихийных бедствий.

Так, абоненты Bakcell проживающие в Гёйчайском районе, который пострадал от сильного наводнения, а также абоненты, проживающие в Загатальском районе, где недавно произошло землетрясение, получили 150 бесплатных минут, дня звонков по всем направлениям внутри страны. Бесплатные минуты предоставляются сроком на 15 дней.

Также, представители Bakcell побывали в Загатальском районе, и раздали продуктовые наборы малоимущим семьям, по случаю наступающего праздника Рамадан.

Компания Bakcell, известная своей крупномасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание осуществлению проектов направленных на социальную защиту населения. Bakcell всегда поддерживает проекты и благотворительные акции, способные улучшить благосостояние граждан страны.

***

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89