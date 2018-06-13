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ТЭК 13.06.2018 19:05

Нефть перешла к росту на данных о запасах в США, цена Brent поднялась до $76,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в среду после того, как министерство энергетики США сообщило о резком сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 МСК повысилась на $0,39 - до $76,27 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,12 - до $66,48 за баррель.

По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,14 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов на 833 тыс. баррелей, а аналитики ожидали сокращения показателя на 1,25 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 2,27 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост на 1 млн баррелей и 500 тыс. баррелей соответственно.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, сократились на 687 тыс. баррелей.

Добыча в Штатах подскочила на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд - 10,9 млн б/с.

При этом импорт нефти сократился на 247 тыс. б/с, до 8,1 млн б/с, а экспорт подскочил на 316 тыс. б/с, до в 2,03 млн б/с.

Отмечается, что спрос на бензин подскочил на минувшей неделе на 10% и составил максимальные в истории 9,88 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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