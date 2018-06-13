Иран против ослабления квот по нефтедобыче ОПЕК+

Иран ожидает, что страны, поддерживающие соглашение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, сохранят его, поскольку мировому рынку не нужно больше нефти, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Ирана в ОПЕК Хоссейна Каземпура Ардебили (Hossein Kazempour Ardebili).
"Нет необходимости менять объемы производства", - сказал он.
Ранее в среду МЭА написало, что рассмотрело сценарий, согласно которому к концу 2019 года добыча нефти в Венесуэле и Иране может снизиться на 550 тыс. б/с и 900 тыс. б/с соответственно.
Х.Ардебили не подтвердил оценки МЭА, отметив, что "в Иране нет снижения производства", которое может продлиться до конца 2018 года. Он выразил мнение, что МЭА и EIA (Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США) подстрекают ОПЕК к увеличению производства.
"Администрация Трампа пытается вмешаться в дела суверенных организаций", - сказал он, выразив мнение, что такие попытки провалились в прошлом и провалятся в будущем. По его словам, другие члены ОПЕК поддержат Иран и Венесуэлу, сталкивающихся с американскими санкциями. Х.Ардебили отметил, что есть другие страны из 24 стран ОПЕК+, которые выступают против увеличения добычи, поскольку мировые рынки уже хорошо обеспечены нефтью.
Сделка ОПЕК+ предполагает снижение нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки 24 странами по сравнению с октябрем 2016 года. При этом из-за кризиса в Венесуэле и некоторых странах Африки сделка существенно перевыполняется.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак не исключили, что в июне может быть принято решение о корректировке параметров сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ вслед за изменившимся рынком нефти.
В ходе принятия решения об ограничении нефтедобычи Ирану, который несколько лет находился под нефтяными санкциями США, было разрешено увеличить уровень добычи нефти до досанкционного уровня в 3,9 млн баррелей в сутки.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении санкций в отношении Ирана, приостановленных его предшественником Бараком Обамой в 2015 году.
При этом на ожиданиях введения санкций США в отношении Ирана, а также Венесуэлы, цены на нефть взлетели до $75-80 за баррель.
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