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Регион 13.06.2018 19:05

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на специальном брифинге заявил о своей отставке.

Отставка премьера согласно Конституции Грузии означает отставку всего правительства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]