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Регион 13.06.2018 19:16

Правительство Грузии ушло в отставку вслед за премьером

Весь состав правительства Грузии ушел в отставку в связи с решением премьер-министра Георгия Квирикашвили покинуть свой пост, сообщают в среду грузинские СМИ.

Согласно конституции Грузии, отставка премьер-министра или прекращение его полномочий другим путем вызывает автоматическое прекращение полномочий всех остальных членов правительства.

До формирования нового правительства старый состав будет временно исполнять обязанности.

Президент Грузии должен в течение семи дней представить кандидатуру на пост премьера, которую предложит парламентское большинство. Также в течение семи дней кандидат на пост главы правительства должен будет назвать кандидатуры на министерские посты, после чего представить состав правительства в парламент для получения вотума доверия.

Парламент в свою очередь в течение семи дней должен рассмотреть и проголосовать по вопросу выражения доверия новому составу правительства.

Вместе с утверждением состава правительства парламенту должна быть представлена новая правительственная программа.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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