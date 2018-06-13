Визит президента Армении на оккупированные территории Азербайджана провокация – МИД Азербайджана

Визит президента Армении Армена Саркисяна на оккупированные территории Азербайджана, в том числе и Кельбаджарский район, носит провокационный характер и служит обострению ситуации,говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, это еще раз доказывает, что разговоры руководства Армении о мире и сотрудничестве не означают ничего кроме лицемерия и обмана мировой общественности.

«Подобные деструктивные шаги и провокационные действия руководства Армении в день визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Ереван, а также необоснованные претензии на участие в переговорном процессе самопровозглашенного режима, ярко демонстрирует незаинтересованность в разрешении конфликта мирным путем и стремление сохранить статус-кво и приверженность политики оккупации территорий Азербайджана»,- сказал Х.Гаджиев.

Г.Гаджиев также заявил, что политика, проводимая руководством Армении, серьезно угрожает миру и безопасности в регионе.

«Мы еще раз заявляем, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на Армении»,- заключил пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.

Б.Рустамбеков