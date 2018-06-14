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Регион 14.06.2018 16:46

В Грузии фиксируют сокращение популяции мраморных клопов

Популяция мраморных клопов в Грузии, нашествие которых в 2017 году нанесло большой ущерб жителям западных регионов страны, значительно сократилась, заявил руководитель Национального агентства продовольствия Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Зураб Чекурашвили.

"Первый этап мероприятий по борьбе с мраморными клопами завершен. У нас есть конкретные результаты. Географический ареал распространения вредителя не вырос. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года популяция вредителя значительно сократилась", - сказал З.Чекурашвили, представляя в четверг отчет в республиканском координационном штабе по борьбе с мраморными клопами.

По информации главы агентства, мероприятия по борьбе с этим насекомым-вредителем осуществлены на территории 382 сел 22 районов Грузии. В Аджарии, а также в регионах Самегрело, Гурии и Имерети (Западная Грузия) по технологии термического тумана произведена дезинфекционная обработка около 155 тысяч гектаров земли, а опрыскивание холодным спреем проведено на площади в 4 тысяч гектаров.

На втором этапе работы по опрыскиванию пройдут в основном на кукурузных полях. Для установления ареала распространения вредителя в координационном штабе в ежедневном режиме обновляют данные интерактивной карты, после анализа которых и приступают на тех или участках к работам по опрыскиванию территорий.

Глава агентства продовольствия поблагодарил фермеров и население страны за активное включение в процесс уничтожения вредителя. При этом он отметил, что из-за климатических условий в этом году вновь появились разные заболевания растений, которые могут стать большой угрозой, в частности, для фундука (лесного ореха), и призвал своевременно осуществить мероприятия для защиты урожая.

Ранее сообщалось, что на борьбу с мраморными клопами правительством Грузии в бюджете страны на 2018 год было выделено 49 млн лари (около $20 млн). Комплексные мероприятия по борьбе с вредителем, в частности, включают установление специальных ловушек, более 100 тыс. феромонов, которые размещаются по всей территории страны. Мобилизованы 150 единиц спецтехники высокой проходимости (в 10 раз больше, чем в прошлом году) для обработки специальными препаратами сельскохозяйственных угодий.

В 2017 году мраморные клопы нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству Грузии, уничтожив на больших площадях урожаи фундука, кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на принятые меры, в результате которых с помощью спецтехники, включая авиацию, химической обработке были подвергнуты более 100 тыс. гектаров сельхозугодий, распространение популяции вредителя остановить не удалось.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии мраморные клопы впервые появились в 2015 году.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КЛОП, БОРЬБА, РЕЗУЛЬТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]