Из тюрьмы в Афганистане освободили 260 сторонников Исламской партии

Правительство Афганистана перед завершением месяца поста Рамазан и празднованием Ид аль-Фитр освободило из тюрьмы 260 заключенных, сторонников Исламской партии Гульбеддина Хекматияра, сообщили в четверг местные СМИ.
"В знак доброй воли и уважения к Ид аль-Фитр 260 заключенных, сторонников партии Хезби-Ислами освобождены из тюрьмы Пули-Чархи", - говорится в сообщении.
Исламская партия подписало мирное соглашение с правительством Афганистана в мае 2016 года.
Власти страны обязались предоставить Г.Хекматиару амнистию, освободить заключенных членов партии.
Правительство также обязалось добиваться отмены санкций США и ООН в отношении Г.Хекматиара. Правительство должно обеспечить свободу передвижения и выбор мест проживания Г.Хекматиару и ряду других видных деятелей партии.
Г.Хекматиар является этническим пуштуном. Карьеру в политике начал просоветским коммунистом. В 90-х годах прошлого века был премьер-министром Афганистана.
После захвата власти в Афганистане талибами эмигрировал в Иран. В 2002 году заявил о переходе на сторону талибов "до изгнания иностранных интервентов". Год спустя СБ ООН включил Г.Хекматиара в "черный список" лиц, связанных с главарем террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном и лидером "Талибов" муллой Омаром.
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