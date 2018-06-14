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Дальнее зарубежье 14.06.2018 17:16

Из тюрьмы в Афганистане освободили 260 сторонников Исламской партии

Правительство Афганистана перед завершением месяца поста Рамазан и празднованием Ид аль-Фитр освободило из тюрьмы 260 заключенных, сторонников Исламской партии Гульбеддина Хекматияра, сообщили в четверг местные СМИ.

"В знак доброй воли и уважения к Ид аль-Фитр 260 заключенных, сторонников партии Хезби-Ислами освобождены из тюрьмы Пули-Чархи", - говорится в сообщении.

Исламская партия подписало мирное соглашение с правительством Афганистана в мае 2016 года.

Власти страны обязались предоставить Г.Хекматиару амнистию, освободить заключенных членов партии.

Правительство также обязалось добиваться отмены санкций США и ООН в отношении Г.Хекматиара. Правительство должно обеспечить свободу передвижения и выбор мест проживания Г.Хекматиару и ряду других видных деятелей партии.

Г.Хекматиар является этническим пуштуном. Карьеру в политике начал просоветским коммунистом. В 90-х годах прошлого века был премьер-министром Афганистана.

После захвата власти в Афганистане талибами эмигрировал в Иран. В 2002 году заявил о переходе на сторону талибов "до изгнания иностранных интервентов". Год спустя СБ ООН включил Г.Хекматиара в "черный список" лиц, связанных с главарем террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном и лидером "Талибов" муллой Омаром.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИСЛАМ, ПАРТИЯ, АМНИСТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]