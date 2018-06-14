Более 60% граждан не верит в реформы на Украине - опрос

Большинство украинцев (60,5%) не верит в успех реформ в стране, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова.

Согласно опросу, результаты которого были представлены в четверг в Киеве, 35% респондентов в целом верят в реформы, при этом 29% из них имеют сомнения в этом вопросе. В то же время 61% респондентов в целом не верят в успех реформ, но 38% из них все-таки имеют определенную долю надежды.

Главным двигателем реформ на Украине граждане считают правительство, население, общественные организации, волонтеров, страны Запада, МВФ и президента. Тормозом реформам в стране респонденты называют олигархов, бюрократию и чиновников, правительство, президента и политические силы, которые входят в коалицию большинства в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос о готовности терпеть материальные трудности в связи с реформами, почти треть опрошенных согласилась с этим, но 62% украинцев не готовы сталкиваться с трудностями в связи с реформами.

Первоочередными задачами опрошенные считают борьбу с коррупцией (58%), реформу здравоохранения (47%), пенсионной системы и системы социальной защиты (44%), правоохранительной сферы (32%), считают необходимым люстрацию чиновников 29% и реформирование армии 22% опрошенных.

61% респондентов сказал, что в основном или полностью не поддерживает медицинскую реформу, тогда как 26% выступают в ее поддержку. Образовательную реформу не поддерживают 44%, 33% высказываются в ее поддержку. Пенсионную реформу не поддерживают 57%, противоположное мнение у 26% респондентов.

По результатам социологического исследования 71% опрошенных не подписал договор о медицинском обслуживании с доктором, тогда как сделали это 29% респондентов.

Равное количество респондентов согласны как с утверждением о том, что государство должно нести полную ответственность за обеспечение граждан всем необходимым (44%), так и о том, что государство должно обеспечить всем одинаковые стартовые условия, а дальше человек сам несет ответственность за использование этих шансов (45%).

Социологическое исследование было проведено с 19 по 25 мая во всех регионах Украины, были опрошены 2019 респондентов старше 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.