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СНГ 14.06.2018 17:32

Более 60% граждан не верит в реформы на Украине - опрос

Большинство украинцев (60,5%) не верит в успех реформ в стране, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова.

Согласно опросу, результаты которого были представлены в четверг в Киеве, 35% респондентов в целом верят в реформы, при этом 29% из них имеют сомнения в этом вопросе. В то же время 61% респондентов в целом не верят в успех реформ, но 38% из них все-таки имеют определенную долю надежды.

Главным двигателем реформ на Украине граждане считают правительство, население, общественные организации, волонтеров, страны Запада, МВФ и президента. Тормозом реформам в стране респонденты называют олигархов, бюрократию и чиновников, правительство, президента и политические силы, которые входят в коалицию большинства в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос о готовности терпеть материальные трудности в связи с реформами, почти треть опрошенных согласилась с этим, но 62% украинцев не готовы сталкиваться с трудностями в связи с реформами.

Первоочередными задачами опрошенные считают борьбу с коррупцией (58%), реформу здравоохранения (47%), пенсионной системы и системы социальной защиты (44%), правоохранительной сферы (32%), считают необходимым люстрацию чиновников 29% и реформирование армии 22% опрошенных.

61% респондентов сказал, что в основном или полностью не поддерживает медицинскую реформу, тогда как 26% выступают в ее поддержку. Образовательную реформу не поддерживают 44%, 33% высказываются в ее поддержку. Пенсионную реформу не поддерживают 57%, противоположное мнение у 26% респондентов.

По результатам социологического исследования 71% опрошенных не подписал договор о медицинском обслуживании с доктором, тогда как сделали это 29% респондентов.

Равное количество респондентов согласны как с утверждением о том, что государство должно нести полную ответственность за обеспечение граждан всем необходимым (44%), так и о том, что государство должно обеспечить всем одинаковые стартовые условия, а дальше человек сам несет ответственность за использование этих шансов (45%).

Социологическое исследование было проведено с 19 по 25 мая во всех регионах Украины, были опрошены 2019 респондентов старше 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

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Тэги: УКРАИНА, РЕФОРМЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]