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Дальнее зарубежье 14.06.2018 17:45

В Еврокомиссии надеются на успех европейских сборных на Чемпионате мира по футболу - официальный представитель

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер будет болельщиком всех европейских команд, выступающих на Чемпионате мира по футболу в России, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы, разумеется, желаем успеха командам, которые там будут участвовать", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в Еврокомиссии, как всегда, будут надеяться, что чемпионом станет европейская команда.

"Что касается представительства Европейской комиссии (на чемпионате мира в России - ИФ), я могу подтвердить то, что уже было сказано: никто из членов коллегии не поедет на место (проведения чемпионата - ИФ), согласно нашей информации", - сообщил М.Схинас.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, РОССИЯ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]