В Еврокомиссии надеются на успех европейских сборных на Чемпионате мира по футболу - официальный представитель

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер будет болельщиком всех европейских команд, выступающих на Чемпионате мира по футболу в России, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Мы, разумеется, желаем успеха командам, которые там будут участвовать", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Он отметил, что в Еврокомиссии, как всегда, будут надеяться, что чемпионом станет европейская команда.
"Что касается представительства Европейской комиссии (на чемпионате мира в России - ИФ), я могу подтвердить то, что уже было сказано: никто из членов коллегии не поедет на место (проведения чемпионата - ИФ), согласно нашей информации", - сообщил М.Схинас.
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