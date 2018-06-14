В Анкаре назвали шантажом требование США отказаться от покупки у РФ С-400 для получения истребителей F-35

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал неприемлемым выдвинутое США Анкаре требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексом С-400 в качестве условия для получения истребителей F-35.
"Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом шантаж", - сказал глава оборонного ведомства, которого цитирует в четверг информационное агентство "Анадолу".
Н.Джаникли заявил, что подобное требование "выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений" и отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона своевременных поставок истребителей F-35, чего требуют соглашение с Турцией.
"Стороны взяли на себя обязательства по контракту F-35. Турция выполнила свою часть требований. Девять стран-участниц НАТО провели совещание под патронажем США и приняли решение о совместном производстве F-35. Настало время для поставок" - сказал министр.
Он отметил, что в соответствии с контрактом Турция должна заплатить за 100 истребителей пятого поколения около $11 млрд.
$800 млн из этой суммы уже перечислено, сообщил министр.
"Анкара выполняет обязательства, и теперь вполне естественно ожидает поставок истребителей", - подчеркнул Н.Джаникли.
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