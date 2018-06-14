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Регион 14.06.2018 18:02

В Анкаре назвали шантажом требование США отказаться от покупки у РФ С-400 для получения истребителей F-35

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал неприемлемым выдвинутое США Анкаре требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексом С-400 в качестве условия для получения истребителей F-35.

"Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом шантаж", - сказал глава оборонного ведомства, которого цитирует в четверг информационное агентство "Анадолу".

Н.Джаникли заявил, что подобное требование "выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений" и отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона своевременных поставок истребителей F-35, чего требуют соглашение с Турцией.

"Стороны взяли на себя обязательства по контракту F-35. Турция выполнила свою часть требований. Девять стран-участниц НАТО провели совещание под патронажем США и приняли решение о совместном производстве F-35. Настало время для поставок" - сказал министр.

Он отметил, что в соответствии с контрактом Турция должна заплатить за 100 истребителей пятого поколения около $11 млрд.

$800 млн из этой суммы уже перечислено, сообщил министр.

"Анкара выполняет обязательства, и теперь вполне естественно ожидает поставок истребителей", - подчеркнул Н.Джаникли.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, F/35


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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