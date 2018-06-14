Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 29° 16 Июн 21° 32° 17 Июн 19° 31°

Дальнее зарубежье 14.06.2018 18:21

Санкции против КНДР будут действовать до полной денуклеаризации - госсекретарь США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время визита в Сеул, что санкции против КНДР не будут отменены, пока Пхеньян не осуществит денуклеаризацию.

"Мы собираемся получить денуклеаризацию (КНДР - ИФ), и только тогда будет освобождение от санкций", - сказал М.Помпео на совместной пресс-конференции вместе с главами МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно ставил возможность снятия санкций в прямую зависимость от денуклеаризации КНДР. М.Помпео подчеркнул, что Д.Трамп во время саммита США-КНДР довел эту позицию до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОМПЕО, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


США не стремятся к смене режима в Иране - Помпео Помпео пригрозил Ирану "беспрецедентными" санкциями Госсекретарь США направляется в КНДР для подготовки саммита - Трамп Помпео призвал палестинцев возобновить переговоры с Израилем Майкл Помпео утвержден в должности госсекретаря США на общем заседании сената Помпео обсуждал с Ким Чен Ыном освобождение троих граждан США - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]