AZTA создает спецкомиссию по авиакомпаниям

Ряд иностранных авиакомпаний изъявили желание вступить в Ассоциацию туризма Азербайджана (AZTA), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации.

В AZTA прошло очередное заседание комитета по вопросам транспорта. В работе комитета приняли участие представители иностранных авиакомпаний, среди которых «Turkish Airlines», «Ethihad Airlines», «Qatar Airways, «Air Astana».

«Представители авиакомпаний выступили с инициативой о членстве в AZTA. Стороны достигли определенных договоренностей, и было принято решение в ближайшее время приступить к оформлению членства авиакомпаний в AZTA», - отметили в Ассоциации.

Также принято решение о создании специальной комиссии по авиакомпаниям при Ассоциации.

Б.Рустамбеков