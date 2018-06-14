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Туризм 14.06.2018 16:29

AZTA создает спецкомиссию по авиакомпаниям

Ряд иностранных авиакомпаний изъявили желание вступить в Ассоциацию туризма Азербайджана (AZTA), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации.

В AZTA прошло очередное заседание комитета по вопросам транспорта. В работе комитета приняли участие представители иностранных авиакомпаний, среди которых «Turkish Airlines», «Ethihad Airlines», «Qatar Airways, «Air Astana».

«Представители авиакомпаний выступили с инициативой о членстве в AZTA. Стороны достигли определенных договоренностей, и было принято решение в ближайшее время приступить к оформлению членства авиакомпаний в AZTA», - отметили в Ассоциации.

Также принято решение о создании специальной комиссии по авиакомпаниям при Ассоциации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZTA, АВИАКОМПАНИИ, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]