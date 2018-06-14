AZTA создает спецкомиссию по авиакомпаниям

Ряд иностранных авиакомпаний изъявили желание вступить в Ассоциацию туризма Азербайджана (AZTA), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации.
В AZTA прошло очередное заседание комитета по вопросам транспорта. В работе комитета приняли участие представители иностранных авиакомпаний, среди которых «Turkish Airlines», «Ethihad Airlines», «Qatar Airways, «Air Astana».
«Представители авиакомпаний выступили с инициативой о членстве в AZTA. Стороны достигли определенных договоренностей, и было принято решение в ближайшее время приступить к оформлению членства авиакомпаний в AZTA», - отметили в Ассоциации.
Также принято решение о создании специальной комиссии по авиакомпаниям при Ассоциации.
Б.Рустамбеков
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