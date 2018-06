Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»

Новые тарифные планы предоставляют молодым пользователям гигабайты интернета и безлимитный доступ к социальным сетям

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - компания Bakcell представила новые тарифные планы DaimOnline, специально созданные для молодого поколения абонентов.

Не секрет, что молодежь любит использовать социальные сети и мессенджеры, для общения друг с другом. Принимая во внимание этот факт, Bakcell разработала специальные тарифы, которые полностью подходят под нужды молодых абонентов. Доступные в трех разных вариантах, за абонентскую плату в 6, 10 и 20 AZN в месяц, тарифы DaimOnline предоставляют полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, а также гигабайты интернета и много внутрисетевых минут.

Тариф «DaimOnline 6» включает в себя 2 гигабайта интернета 50 внутрисетевых минут, всего за 6 AZN в месяц. Однако основной отличительной чертой этого тарифа является абсолютно безлимитное использование мессенджера WhatsApp, за которое не будет расходоваться интернет-трафик. Безлимитное использование относится не только к текстовым сообщениям, отправленным и принятым при помощи WhatsApp, но и к звонкам, отправке и получению фотографий, видео файлов и голосовых сообщений при помощи данного мессенджера.

Молодые люди, наиболее активно использующие социальные сети предпочтут новые тарифы «DaimOnline 10» и «DaimOnline 20». Основным преимуществом этих уникальных тарифных планов, является полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, за использование которых не расходуется интернет-трафик. Абоненты новых тарифов смогут сколько угодно просматривать и загружать фото и видео, и использовать остальные функции вышеуказанных социальных сетей, не беспокоясь о количестве использованного трафика. Более того, абоненты «DaimOnline 10» (абонентская плата 10 AZN в месяц) получат 5 гигабайт интернета и 200 внутрисетевых минут, в то время как пользователи «DaimOnline 20» (абонентская плата 20 AZN в месяц) будут иметь в своем распоряжении целых 20 гигабайт интернета и 400 внутрисетевых минут ежемесячно.

Являясь самым инновационным мобильным оператором в стране, Bakcell постоянно проводит рыночные исследования, чтобы знать конкретные нужды и требования всех сегментов рынка. Представив новые тарифные планы DaimOnline, с возможностью безлимитного использования самым популярных социальных сетей, Bakcell дарит молодым абонентам широкие возможности выбора, и полную свободу общения, позволяя им всегда оставаться олнайн.

Являясь признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell продолжит радовать современных пользователей услуг мобильной связи обновленными, удобными и интересным тарифами, продуктами и услугами.

