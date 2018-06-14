Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»

Новые тарифные планы предоставляют молодым пользователям гигабайты интернета и безлимитный доступ к социальным сетям
Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - компания Bakcell представила новые тарифные планы DaimOnline, специально созданные для молодого поколения абонентов.
Не секрет, что молодежь любит использовать социальные сети и мессенджеры, для общения друг с другом. Принимая во внимание этот факт, Bakcell разработала специальные тарифы, которые полностью подходят под нужды молодых абонентов. Доступные в трех разных вариантах, за абонентскую плату в 6, 10 и 20 AZN в месяц, тарифы DaimOnline предоставляют полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, а также гигабайты интернета и много внутрисетевых минут.
Тариф «DaimOnline 6» включает в себя 2 гигабайта интернета 50 внутрисетевых минут, всего за 6 AZN в месяц. Однако основной отличительной чертой этого тарифа является абсолютно безлимитное использование мессенджера WhatsApp, за которое не будет расходоваться интернет-трафик. Безлимитное использование относится не только к текстовым сообщениям, отправленным и принятым при помощи WhatsApp, но и к звонкам, отправке и получению фотографий, видео файлов и голосовых сообщений при помощи данного мессенджера.
Молодые люди, наиболее активно использующие социальные сети предпочтут новые тарифы «DaimOnline 10» и «DaimOnline 20». Основным преимуществом этих уникальных тарифных планов, является полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, за использование которых не расходуется интернет-трафик. Абоненты новых тарифов смогут сколько угодно просматривать и загружать фото и видео, и использовать остальные функции вышеуказанных социальных сетей, не беспокоясь о количестве использованного трафика. Более того, абоненты «DaimOnline 10» (абонентская плата 10 AZN в месяц) получат 5 гигабайт интернета и 200 внутрисетевых минут, в то время как пользователи «DaimOnline 20» (абонентская плата 20 AZN в месяц) будут иметь в своем распоряжении целых 20 гигабайт интернета и 400 внутрисетевых минут ежемесячно.
Являясь самым инновационным мобильным оператором в стране, Bakcell постоянно проводит рыночные исследования, чтобы знать конкретные нужды и требования всех сегментов рынка. Представив новые тарифные планы DaimOnline, с возможностью безлимитного использования самым популярных социальных сетей, Bakcell дарит молодым абонентам широкие возможности выбора, и полную свободу общения, позволяя им всегда оставаться олнайн.
Являясь признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell продолжит радовать современных пользователей услуг мобильной связи обновленными, удобными и интересным тарифами, продуктами и услугами.
С более подробной информацией о новых тарифных планах DaimOnline а также других выгодных и инновационных предложениях Bakcell можно ознакомиться на сайте www.bakcell.com
***
О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.
Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
S.A Servis получит 227 тыс. манатов за организацию межрегионального форума Азербайджан-Россия
Стрельбы по условному противнику провели артиллерийские подразделения ВС Азербайджана
Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана
Страховщики Азербайджана в январе-мае увеличили премии на 46%, сократили выплаты на 0,5%
Производство автобензина в Азербайджане в январе-мае незначительно сократилось
Страны ОПЕК+ рассматривают корректировку обязательств сокращения добычи нефти с 1,8 до 1,5 млн б/с
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
AZTA создает спецкомиссию по авиакомпаниям
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I квартале 2018г увеличился на 27%
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Помпео: Пекин, Сеул и Токио намерены соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
В Эстонии могут в 10 раз поднять сумму штрафа за слабое знание государственного языка
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений