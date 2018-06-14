Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына с визитом в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.
"В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре ", - продолжил В.Путин.
"Можно это сделать и отдельно, вне привязки к каким-то международным событиям. Можем согласовать это по линии МИД", - сказал В.Путин.
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