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СНГ 14.06.2018 19:04

Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына с визитом в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.

"В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре ", - продолжил В.Путин.

"Можно это сделать и отдельно, вне привязки к каким-то международным событиям. Можем согласовать это по линии МИД", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КНДР, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]