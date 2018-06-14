Генконсул Венгрии предлагает создавать СП для развития российско-венгерской торговли в условиях санкций

Экспорт продовольствия из Венгрии в РФ серьезно пострадал из-за взаимных санкций стран Запада и России, хорошим решением для работы производителей в новых условиях могут стать совместные предприятия, считает генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

"Санкции, конечно, мешают, всем мешают. Нам, конечно, никуда от них не деться. Конечно, некоторые отрасли очень сильно пострадали - это свежие фрукты и овощи, в первую очередь с венгерской стороны, продовольственные продукты. Надо найти какое-то решение обязательно", - сказал А.Штифтер журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в четверг.

"Я вижу, что решение - в совместных предприятиях, чтобы создали производства, создали эти условия совместно либо на территории Российской Федерации, либо на территории Венгрии. Мы если совместные продукты создаем, то это хорошее решение", - убежден он.

А.Штифтер привел в пример совместное предприятие в Татарстане, которое занимается выращиванием фруктов и овощей на основе венгерского племенного материала. "Саженцы мы привозим из Венгрии, а фрукты, овощи выращиваем уже здесь, в России, в Татарстане", - уточнил генеральный консул.

Он также сообщил, что у венгерской стороны есть различные планы "на сотрудничество с предприятиями Удмуртии". В частности, в регионе развито молочное скотоводство, и Венгрия могла бы предложить свои технологии в этой сфере. По его словам, были также проведены переговоры с руководством ижевского мотозавода "Аксион-Холдинг", который производит дефибриляторы.

"Дефибриляторы очень интересные. (. . .) С несколькими странами (предприятия - ИФ) уже есть соглашения, скоро они откроют и другие страны. Я лично ему (предприятию - ИФ) обещал, что попытаемся найти ему венгерского партнера, для того чтобы сервисные вопросы обеспечивали", - добавил А.Штифтер.