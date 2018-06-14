Путин приветствует начавшиеся контакты лидеров Северной и Южной Корей и высоко оценивает результаты встречи Ким Чен Ына и Трампа

Россия приветствует контакты между лидерами КНДР и Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, приветствуем контакты, которые начались между лидером КНДР и президентом Республики Корея", - сказал он на встрече с председателем парламента Северной Кореи Ким Ен Намом.

"Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа", - продолжил он