Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 29° 16 Июн 21° 32° 17 Июн 19° 31°

Дальнее зарубежье 14.06.2018 17:01

Jay-Z, Дауни-младший и Уилл Смит поддержали стартап по страхованию жизни

Калифорнийским стартапом Ethos Life, который хочет преобразить систему страхования жизни в США, заинтересовались не только профессиональные инвесторы, но и звезды кино, музыки и спорта.

Стоящая за стартапом компания Ethos Technologies Inc. в июне привлекла $11,5 млн в рамках раунда финансирования, участниками которого стали актеры Уилл Смит и Роберт Дауни-младший, рэпер Jay-Z и баскетболист Кевин Дюрант, пишет San Francisco Business Times.

Также в число инвесторов вошли компания Sequoia Capital, которая получит место в совете директоров Ethos, и Стэнфордский университет.

Создатели Ethos Life Питер Колис и Лингке Ванг обещают существенно упростить процесс страхования жизни: избавиться от посредников, отказаться от большинства диагностических исследований, ускорить выдачу полисов и снизить их стоимость.

На данный момент страховые полисы Ethos, андеррайтером которых является Assurity Life Insurance Co. из Небраски, можно получить в 49 штатах. Исключением стал Нью-Йорк, в котором действуют едва ли не самые жесткие правила страхования в США.

По словам П.Колиса, полис можно оформить за 10 минут, самый дешевый вариант стоит $6 в месяц - в несколько раз меньше, чем у традиционных страховщиков. Цены варьируются в зависимости от возраста и состояния здоровья, которое оценивают сами потребители.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТРАХОВАНИЕ, СТАРТАП


Похожие новости


Республиканцы США обнародовали план изменения Obamacare

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]