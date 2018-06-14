В Эстонии могут в 10 раз поднять сумму штрафа за слабое знание государственного языка

Ряд депутатов от четырех партий из шести подали в четверг на рассмотрение парламента законопроект об изменении закона "О языке".
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, цель предлагаемых изменений - "позитивно мотивировать руководителей предприятий и предпринимателей вносить больший вклад в изучение работниками эстонского языка".
Инициаторы, в числе которых есть и члены правящей партии Центра, выступавшей ранее за отстаивание прав русскоговорящего населения, предлагают "для того, чтобы позволить языковой инспекции лучше и результативнее осуществлять свою деятельность, повысить штрафы с 640 до 6 400 евро".
В эстонских СМИ отмечают, что принятый к рассмотрению законопроект носит номер 666 SE.
В то же время депутат Европарламента от Эстонии, член партии Центра Яана Тоом осудила как законопроект, так и высказавшихся за него однопартийцев.
"Какой стыд. "Позитивно мотивировать" соблюдение закона "О языке" десятикратным увеличением штрафов - особо изощренный садизм. Мне очень стыдно, что под этой бумагой стоят подписи двух моих однопартийцев. Я не член парламента, но я сделаю все, чтобы этот позор не был принят. Уверена, что так же думает большинство моих коллег", - написала политик в Фейсбуке.
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