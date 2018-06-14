Саммит США-КНДР отодвинул возможность военного конфликта на Корейском полуострове - Путин

Встреча лидеров КНДР и США отодвинула возможность крупного военного конфликта на Корейском полуострове, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это все вызывало тревогу, потому что могло привести к очень тяжелым последствиям вплоть до крупного военного конфликта. Благодаря этой встрече этот неблагоприятный возможный сценарий отодвинут", - сказал В.Путин в четверг на встрече с председателем парламента Северной Кореи Ким Ен Намом.
По его словам, наоборот появилась перспектива урегулирования всех проблем мирными политико-дипломатическими средствами". "Мы и дальше готовы действовать в этом же направлении и вместе с вами предпринимать необходимые действия для налаживания контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества", - заключил он.
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