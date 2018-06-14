НФПП в четверг выдал предпринимателям Аранского экономического района льготных кредитов на 776 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям Аранского экономического района льготных кредитов на сумму 776,6 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
Кредиты будут направлены на финансирование проектов, предусматривающих развитие сфер животноводства, хлопководства, создание предприятий по переработке молока.
Кредитование этих проектов позволит создать более 60 новых рабочих мест.
По данным ведомства, с начала текущего года 1,412 тыс. предпринимателей в Азербайджане получили по линии НФПП льготных кредитов на общую сумму 72,6 млн манатов.
В целом, предприниматели Аранского экономического района на реализацию 13,8 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 570,3 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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