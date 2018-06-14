Саудовская Аравия хочет провести в Эр-Рияде "саммит ОПЕК+", заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве наследный принц Мухаммед бен Сальман ас-Сауд.
"ОПЕК+" - это название соглашения о сокращении добычи нефти, заключенное в 2016 году ОПЕК и рядом добывающих стран, не входящих в эту организацию, включая Россию. Ранее участники договора собирались в Вене после традиционных встреч министров стран ОПЕК.
"Мы очень надеемся, что первый саммит ОПЕК+ состоится у нас в Эр-Рияде в вашу честь", - сказал наследный принц Саудовской Аравии В.Путину.
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