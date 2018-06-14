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ТЭК 14.06.2018 17:20

Саудовская Аравия хочет провести "саммит ОПЕК+" в Эр-Рияде - наследный принц

Саудовская Аравия хочет провести в Эр-Рияде "саммит ОПЕК+", заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве наследный принц Мухаммед бен Сальман ас-Сауд.

"ОПЕК+" - это название соглашения о сокращении добычи нефти, заключенное в 2016 году ОПЕК и рядом добывающих стран, не входящих в эту организацию, включая Россию. Ранее участники договора собирались в Вене после традиционных встреч министров стран ОПЕК.

"Мы очень надеемся, что первый саммит ОПЕК+ состоится у нас в Эр-Рияде в вашу честь", - сказал наследный принц Саудовской Аравии В.Путину.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДОВСКАЯ/АРАВИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]