Саудовская Аравия хочет провести в Эр-Рияде "саммит ОПЕК+", заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве наследный принц Мухаммед бен Сальман ас-Сауд.

"ОПЕК+" - это название соглашения о сокращении добычи нефти, заключенное в 2016 году ОПЕК и рядом добывающих стран, не входящих в эту организацию, включая Россию. Ранее участники договора собирались в Вене после традиционных встреч министров стран ОПЕК.

"Мы очень надеемся, что первый саммит ОПЕК+ состоится у нас в Эр-Рияде в вашу честь", - сказал наследный принц Саудовской Аравии В.Путину.