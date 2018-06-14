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Дальнее зарубежье 14.06.2018 20:32

Могерини призывает ЕС сообща работать над предотвращением трагедий с мигрантами в море

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что для предотвращения ситуаций, подобные той, которая сложилась в Средиземном море с судном "Аквариус" с сотнями нелегальных иммигрантов на борту, необходимо вести соответствующую работу в странах, откуда идет иммиграция, и в странах транзита нелегалов.

"Приоритет в море - это всегда спасение жизней, но настоящее решение этой проблемы, конечно, находится на земле. Нужно искать решение на земле, в Европе между государствами-членами союза. Нужна более четкая координация", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с судном "Аквариус".

Она отметила, что этот вопрос не относится напрямую к ее компетенции. "Но это моя позиция и позиция Еврокомиссии также. И, следовательно, нужно проводить работу в странах происхождения до того, как мигранты отправятся в море и прибудут к европейским берегам", - отметила Ф.Могерини.

Она указала, что для этого предназначался целевой фонд для Африки. Фонду не хватает финансов, и она неоднократно вела об этом речь с государствами-членами ЕС. В связи с этим Ф.Могерини заявила, что важно указать на эту проблему из-за ситуации, возникшей с "Аквариусом".

Глава европейской дипломатии также заявила, что Еврокомиссия предложила увеличить бюджет на внешнеполитическую деятельность ЕС в 2021-2027 годах, в том числе с целью быть готовыми к непредвиденным ситуациям и не прибегать к использованию чрезвычайных инструментов.

По ее мнению, в случае с судном "Аквариус" проблема состояла в определении порта высадки. "Это вопрос чисто национальной компетенции. ЕС на этот счет не обладает никакой компетенцией", - объяснила Ф.Могерини.

Согласно ее словам, "все должно быть сделано, чтобы ограничить, насколько это возможно, время, которое эти люди проведут на борту "Аквариуса".

"Нужно найти срочное решение. Наилучшее решение в возможно кратчайшие сроки. Так как абсолютным приоритетом является защита людей", - подчеркнула она.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, МИГРАНТЫ, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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