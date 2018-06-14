Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни

Банк ВТБ Азербайджан в дни праздника Рамазан продолжит обслуживание своих клиентов в центральном филиале «Аджеми» по адресу ул. Джавадхана 30А (рядом с станциейметро «Аджеми»).
С 15 – 19 июня офис «Аджеми» будет работать без выходных с 10.00 до 16:00 по будням и выходным дням. Такой режим работы филиала обеспечит максимальный комфорт и удобство для клиентов, а также гостей столицы.
Клиентам будут доступны такие услуги, как выдача средств с текущего счета, отправка и получение срочных денежных переводов, открытие текущих счетов, заказ и выдача пластиковых карт, открытие и пополнение депозитных счетов. Также клиенты банка могут обращаться в офис по вопросам погашения по кредитам, приема и оформления кредитных заявок, обмена валюты, оплаты штрафов и коммунальных платежей, приема платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет-банкингу и Мобильному банкингу и прочее.
Кроме того, клиенты банка могут получить необходимые консультации не обращаясь в офис банка по короткому номеру 986 с 10:00 – 16:00.
Дополнительную информацию о продуктах, тарифах и других услугах банка можно получить в информационном центре по номеру 986, а также на сайте www.vtb.az
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