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14.06.2018 17:25

Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни

Банк ВТБ Азербайджан в дни праздника Рамазан продолжит обслуживание своих клиентов в центральном филиале «Аджеми» по адресу ул. Джавадхана 30А (рядом с станциейметро «Аджеми»).

С 15 – 19 июня офис «Аджеми» будет работать без выходных с 10.00 до 16:00 по будням и выходным дням. Такой режим работы филиала обеспечит максимальный комфорт и удобство для клиентов, а также гостей столицы.

Клиентам будут доступны такие услуги, как выдача средств с текущего счета, отправка и получение срочных денежных переводов, открытие текущих счетов, заказ и выдача пластиковых карт, открытие и пополнение депозитных счетов. Также клиенты банка могут обращаться в офис по вопросам погашения по кредитам, приема и оформления кредитных заявок, обмена валюты, оплаты штрафов и коммунальных платежей, приема платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет-банкингу и Мобильному банкингу и прочее.

Кроме того, клиенты банка могут получить необходимые консультации не обращаясь в офис банка по короткому номеру 986 с 10:00 – 16:00.

Дополнительную информацию о продуктах, тарифах и других услугах банка можно получить в информационном центре по номеру 986, а также на сайте www.vtb.az

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]