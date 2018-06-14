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Финансы 14.06.2018 17:30

Агролизинг заплатит свыше 380 тыс. манатов на получение страховых услуг от Азерсыгорта и Qala Sigorta

ОАО "Агролизинг" заключило контракты со страховыми компаниями "Азерсыгорта" и "Qala Sigorta" на получение ряда страховых услуг, общая стоимость контрактов составляет 380 тыс. 65,89 манатов.

Согласно данным Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, со СК "Азерсыгорта" заключен контракт на обязательное страхование имущества и транспортных средств, имеющихся на балансе Агролизинга. Стоимость контракта – 83 тыс. 966,83 манатов.

Со СК Qala Sigorta заключены контракты на страхование минеральных удобрений и пестицидов (стоимость 131,088 тыс. манатов) и на страхование комбайнов различного назначения (стоимость 165 тыс. 11,06 манатов).

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИЕ, УСЛУГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]