Агролизинг заплатит свыше 380 тыс. манатов на получение страховых услуг от Азерсыгорта и Qala Sigorta

ОАО "Агролизинг" заключило контракты со страховыми компаниями "Азерсыгорта" и "Qala Sigorta" на получение ряда страховых услуг, общая стоимость контрактов составляет 380 тыс. 65,89 манатов.

Согласно данным Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, со СК "Азерсыгорта" заключен контракт на обязательное страхование имущества и транспортных средств, имеющихся на балансе Агролизинга. Стоимость контракта – 83 тыс. 966,83 манатов.

Со СК Qala Sigorta заключены контракты на страхование минеральных удобрений и пестицидов (стоимость 131,088 тыс. манатов) и на страхование комбайнов различного назначения (стоимость 165 тыс. 11,06 манатов).

А.Азизов