Производство автобензина в Азербайджане в январе-мае незначительно сократилось

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% - до 1 млрд 266 млн 114,1 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-мае 2018 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 7,2% - до 92,2 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,3% - до 850,2 тыс. тонн, смазочных масел – в 2,3 раза - до 21 тыс. тонн, нефтяного битума – на 85,6% - до 11,91 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 30,5%, до 110,1 тыс. тонн.

Спад в отчетном периоде имел место в производстве керосина на 2,6% - до 247,7 тыс. тонн, топочного мазута – на 87,5% - до 30,1 тыс. тонн, автомобильного бензина на 0,4% - до 521,8 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Б.Рустамбеков