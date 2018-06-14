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ТЭК 14.06.2018 18:06

Производство автобензина в Азербайджане в январе-мае незначительно сократилось

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% - до 1 млрд 266 млн 114,1 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-мае 2018 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 7,2% - до 92,2 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,3% - до 850,2 тыс. тонн, смазочных масел – в 2,3 раза - до 21 тыс. тонн, нефтяного битума – на 85,6% - до 11,91 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 30,5%, до 110,1 тыс. тонн.

Спад в отчетном периоде имел место в производстве керосина на 2,6% - до 247,7 тыс. тонн, топочного мазута – на 87,5% - до 30,1 тыс. тонн, автомобильного бензина на 0,4% - до 521,8 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]