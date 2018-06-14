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Регион 14.06.2018 18:25

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула и.о. главы Минфина Мамуку Бахтадзе на пост премьера Грузии

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" представил кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра Грузии.

Согласно конституционной процедуре правящая партия представит кандидатуру нового премьера президенту, который в свою очередь направит ее на утверждение в парламент. Новый премьер обязан представить парламенту членов своего правительства, а парламент объявить новому Кабинету министров вотум доверия.

Как заявили журналистам представители правящей партии, вся процедура утверждения нового правительства будет завершена на будущей неделе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]