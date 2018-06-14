Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" представил кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра Грузии.

Согласно конституционной процедуре правящая партия представит кандидатуру нового премьера президенту, который в свою очередь направит ее на утверждение в парламент. Новый премьер обязан представить парламенту членов своего правительства, а парламент объявить новому Кабинету министров вотум доверия.

Как заявили журналистам представители правящей партии, вся процедура утверждения нового правительства будет завершена на будущей неделе.