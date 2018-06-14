S.A Servis получит 227 тыс. манатов за организацию межрегионального форума Азербайджан-Россия

Министерство экономики Азербайджана привлекло ООО "S.A Servis" к проведению организационных работ в рамках подготовки к IX межрегиональному форуму Азербайджан-Россия.
Согласно данным Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, Минэкономики заключило с ООО "S.A Servis" соответствующий контракт.
Стоимость контракта составляет 227,396 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, форум состоится в сентябре текущего года в Гяндже.
А.Азизов
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