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Внешняя политика 14.06.2018 18:55

S.A Servis получит 227 тыс. манатов за организацию межрегионального форума Азербайджан-Россия

Министерство экономики Азербайджана привлекло ООО "S.A Servis" к проведению организационных работ в рамках подготовки к IX межрегиональному форуму Азербайджан-Россия.

Согласно данным Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, Минэкономики заключило с ООО "S.A Servis" соответствующий контракт.

Стоимость контракта составляет 227,396 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, форум состоится в сентябре текущего года в Гяндже.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ФОРУМ, ПОДГОТОВКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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