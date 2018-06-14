S.A Servis получит 227 тыс. манатов за организацию межрегионального форума Азербайджан-Россия

Министерство экономики Азербайджана привлекло ООО "S.A Servis" к проведению организационных работ в рамках подготовки к IX межрегиональному форуму Азербайджан-Россия.

Согласно данным Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, Минэкономики заключило с ООО "S.A Servis" соответствующий контракт.

Стоимость контракта составляет 227,396 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, форум состоится в сентябре текущего года в Гяндже.

А.Азизов