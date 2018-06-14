Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола

Президент РФ Владимир Путин призвал многомиллиардную футбольную семью сберечь "объединяющую силу" этого вида спорта во имя укрепления мира и взаимопонимания на Земле.

"В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, и заключается великая сила футбола, спорта в целом, сила его гуманистических начал. Наша задача - сберечь эту силу, это единство для будущих поколений, во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами", - сказал В.Путин, выступая на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

"Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, - миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что в России "сделали все, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в России - открытой, гостеприимной, радушной, обрели здесь новых друзей, новых единомышленников".