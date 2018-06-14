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Дальнее зарубежье 14.06.2018 20:54

США выделят $6,6 млн на финансирование "Белых касок" и механизма ООН в Сирии

Соединенные штаты выделят порядка $6,6 млн в качестве финансирования организации "Белые каски" и механизма ООН в Сирии, сообщает госдепартамент США.

"Президент уполномочил агентство США по международному развитию и государственный департамент США выделить порядка $6,6 млн для продолжения жизненно важных спасательных операций "Сирийской гражданской обороны", более известной как "Белые каски", и международного беспристрастного независимого механизма (IIIM) ООН", - говорится в сообщении госдепа США.

Госдепартамент отмечает, что решительно поддерживает "Белые каски", "которые спасли более 100 тыс. жизней с начала конфликта".

Работа IIIM по расследованию преступлений в Сирии, отмечает госдеп, "имеет жизненно важное значение для содействия расследованию и судебному преследованию лиц, ответственных за наиболее серьезные нарушения международного закона, совершенные в Сирии с марта 2011 года".

В начале мая СМИ сообщали, что США заморозили финансирование "Белых касок". Американский госдепартамент тогда объявил, что вопрос о возобновлении финансирования "находится в процессе активного рассмотрения".

Как сообщали СМИ, взнос США составляет около трети бюджета организации.

"Белые каски" позиционируют себя как добровольческую гуманитарную структуру, оказывающую помощь пострадавшим в Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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