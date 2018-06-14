Россельхознадзор не пустил в Россию 67 т турецких фруктов и овощей, зараженных вредителями

Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям с 10 по 13 июня задержали в брянском международном автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" пять партий овощей и фруктов из Турции, зараженных вредителями, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, эксперты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории, куда были направлены образцы продукции, установили, что партии персиков весом 19,9 тонны, абрикосов (6,58 тонны) и нектаринов (1,9 тонны) заражены средиземноморской плодовой мухой.

А в партиях клубники и томатов весом 19 тонн и 19,3 тонны соответственно был выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Продукция общим весом 66,7 тонны возвращена экспортерам.