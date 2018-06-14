СМИ узнали, что Трамп считает Крым российским, а Украину - коррумпированной

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, сообщает в четверг американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.
"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.
По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.
Кроме того, по информации Buzzfeed, Д.Трамп раскритиковал украинское руководство, отметив, по словам одного из источников, что "Украина - одна из наиболее коррумпированных стран в мире".
Портал подчеркивает, что пока неясно, являются ли такие ремарки признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.
Кроме того, отмечается в сообщении, в ходе саммита Д.Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму, не воспрепятствовавшего присоединению Крыма к РФ.
"Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым", - приводит слова Д.Трампа Buzzfeed.
Как сообщалось, на саммите G7 Д.Трамп также предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.
По данным портала, в Белом доме пока не комментировали эту информацию о словах президента США о Крыме.
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