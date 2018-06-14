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Дальнее зарубежье 14.06.2018 21:39

СМИ узнали, что Трамп считает Крым российским, а Украину - коррумпированной

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, сообщает в четверг американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.

По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.

Кроме того, по информации Buzzfeed, Д.Трамп раскритиковал украинское руководство, отметив, по словам одного из источников, что "Украина - одна из наиболее коррумпированных стран в мире".

Портал подчеркивает, что пока неясно, являются ли такие ремарки признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.

Кроме того, отмечается в сообщении, в ходе саммита Д.Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму, не воспрепятствовавшего присоединению Крыма к РФ.

"Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым", - приводит слова Д.Трампа Buzzfeed.

Как сообщалось, на саммите G7 Д.Трамп также предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

По данным портала, в Белом доме пока не комментировали эту информацию о словах президента США о Крыме.

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Тэги: ТРАМП, КРЫМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]