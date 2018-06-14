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Регион 14.06.2018 22:05

Российская "Ташир" планирует вложить $90 млн в модернизацию распределительных сетей Армении

Российская группа компаний "Ташир", владеющая ЗАО "Электрические сети Армении", планирует инвестировать в строительство и модернизацию распределительных сетей Армении.

"В планах инвестора инвестировать порядка $90 млн в модернизацию системы учета электроэнергии, ремонт и строительство распределительных сетей Армении", - говорится в материалах к встрече в четверг в Москве премьера РФ Дмитрия Медведева с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Владельцем ЗАО "Электрические сети Армении" ранее была группа "Интер РАО", однако в 2015 г решила продать актив группе "Ташир" Самвела Карапетяна на фоне сложной ситуации, сложившейся после повышения тарифов на электроэнергию в Армении. Население остро отреагировало на индексацию тарифов: несколько недель в Ереване проводились акции протеста. В конце 2016г сделка между "Интер РАО" и "Таширом" была закрыта.

Кроме того, согласно материалам, Компания ООО "Полиарм" (дочерняя компания российского холдинга "Polimetal International") намерена продолжить геологоразведочные и технологические работы на золото-медном месторождение Личкваз-Тэм.

Компания ООО "Полиарм" в апреле-ноябре 2015 г. приобрела 100% акций армянской компании, владеющей лицензией на это месторождение, для эксплуатации которого создано ЗАО "Эл Ви Голд Майнинг".

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСЕТИ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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