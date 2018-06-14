Российская группа компаний "Ташир", владеющая ЗАО "Электрические сети Армении", планирует инвестировать в строительство и модернизацию распределительных сетей Армении.

"В планах инвестора инвестировать порядка $90 млн в модернизацию системы учета электроэнергии, ремонт и строительство распределительных сетей Армении", - говорится в материалах к встрече в четверг в Москве премьера РФ Дмитрия Медведева с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Владельцем ЗАО "Электрические сети Армении" ранее была группа "Интер РАО", однако в 2015 г решила продать актив группе "Ташир" Самвела Карапетяна на фоне сложной ситуации, сложившейся после повышения тарифов на электроэнергию в Армении. Население остро отреагировало на индексацию тарифов: несколько недель в Ереване проводились акции протеста. В конце 2016г сделка между "Интер РАО" и "Таширом" была закрыта.

Кроме того, согласно материалам, Компания ООО "Полиарм" (дочерняя компания российского холдинга "Polimetal International") намерена продолжить геологоразведочные и технологические работы на золото-медном месторождение Личкваз-Тэм.

Компания ООО "Полиарм" в апреле-ноябре 2015 г. приобрела 100% акций армянской компании, владеющей лицензией на это месторождение, для эксплуатации которого создано ЗАО "Эл Ви Голд Майнинг".