Глава МИД Армении примет участие в первом заседании совета партнёрства Армения-ЕС на следующей неделе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в Брюсселе будет участвовать в первом заседании совета партнёрства Армения-ЕС, а также встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба МИД.

Визит состоится 20-21 июня. Заседание пройдет под председательством Ф.Могерини.