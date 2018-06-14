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Регион 14.06.2018 20:35

Глава МИД Армении примет участие в первом заседании совета партнёрства Армения-ЕС на следующей неделе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в Брюсселе будет участвовать в первом заседании совета партнёрства Армения-ЕС, а также встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба МИД.

Визит состоится 20-21 июня. Заседание пройдет под председательством Ф.Могерини.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]