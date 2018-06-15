Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 94 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 94 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Нефть Brent стабилизировалась ниже $76 за баррель, завершает неделю в минусе
Россельхознадзор не пустил в Россию 67 т турецких фруктов и овощей, зараженных вредителями
Страховщики Азербайджана в январе-мае увеличили премии на 46%, сократили выплаты на 0,5%
Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана
Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Глава пакистанских талибов погиб в Афганистане - СМИ
Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников - источник
Бывшее руководство Службы нацбезопасности Южной Кореи приговорено к тюремным срокам по обвинению в коррупции
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений