Бывшее руководство Службы нацбезопасности Южной Кореи приговорено к тюремным срокам по обвинению в коррупции

Трое бывших представителей руководства Службы национальной безопасности Южной Кореи в пятницу приговорены к срокам тюремного заключения от трех до трех с половиной лет за незаконную передачу крупных денежных средств канцелярии президента, когда во главе государства стояла Пак Кын Хэ.
По данным южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн, трое бывших руководителей ведомства - Нам Чжэ Чжун, Ли Бен Ги и Ли Бен Хо - отправлены в тюрьму по обвинениям в передаче 3,5 млрд южнокорейских вон ($3,24 млн) канцелярии Пак Кын Хэ из фонда спецопераций Службы национальной безопасности в период с мая 2013 по апрель 2014 года.
"Средства из фонда специальных операций Службы национальной безопасности должны направляться на определенные цели, такие как сбор разведывательных данных в пределах страны и за рубежом. Выплата этих средств президенту на ежемесячной основе выходит за рамки указанных целей и противоречит закону", - отмечается в вердикте суда.
В начале прошлого года в отношении Пак Кын Хэ был вынесен импичмент, а сама она помещена под стражу. Причиной для таких мер стал ряд коррупционных скандалов, в которые оказалась вовлечена бывший президент Южной Кореи.
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