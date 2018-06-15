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Религия 15.06.2018 10:18

Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана

Праздничный намаз по случаю месяца Рамазан совершен в мечетях Азербайджана.

В намазе, совершенном в мечети Тезе пир, принял участие председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РАМАЗАН, НАМАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]