Глава пакистанских талибов погиб в Афганистане - СМИ

Лидер пакистанского крыла радикального движения "Талибан" Маулана Фазлулла убит на территории Афганистана, сообщил в пятницу телеканал Tolo News, со ссылкой на свои источники.

По его данным, М.Фазлула был убит в среду в ходе авиаудара, нанесенного с беспилотника на территории провинции Кунар на востоке Афганистана.

Пакистанское крыло "Талибана" было создано в декабре 2007 года Байтуллахом Мехсуда. В августе 2008 года пакистанские власти запретили эту организацию, заморозили ее счета и активы. В сентябре 2010 года США признали это крыло талибов иностранной террористической организацией.