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Дальнее зарубежье 15.06.2018 11:20

Глава пакистанских талибов погиб в Афганистане - СМИ

Лидер пакистанского крыла радикального движения "Талибан" Маулана Фазлулла убит на территории Афганистана, сообщил в пятницу телеканал Tolo News, со ссылкой на свои источники.

По его данным, М.Фазлула был убит в среду в ходе авиаудара, нанесенного с беспилотника на территории провинции Кунар на востоке Афганистана.

Пакистанское крыло "Талибана" было создано в декабре 2007 года Байтуллахом Мехсуда. В августе 2008 года пакистанские власти запретили эту организацию, заморозили ее счета и активы. В сентябре 2010 года США признали это крыло талибов иностранной террористической организацией.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, БОЕВИК, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]