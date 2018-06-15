Глава пакистанских талибов погиб в Афганистане - СМИ

Лидер пакистанского крыла радикального движения "Талибан" Маулана Фазлулла убит на территории Афганистана, сообщил в пятницу телеканал Tolo News, со ссылкой на свои источники.
По его данным, М.Фазлула был убит в среду в ходе авиаудара, нанесенного с беспилотника на территории провинции Кунар на востоке Афганистана.
Пакистанское крыло "Талибана" было создано в декабре 2007 года Байтуллахом Мехсуда. В августе 2008 года пакистанские власти запретили эту организацию, заморозили ее счета и активы. В сентябре 2010 года США признали это крыло талибов иностранной террористической организацией.
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