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Дальнее зарубежье 15.06.2018 11:37

Госдеп США предостерегает сирийское правительство от наступления на юго-западе страны и призывает Москву повлиять на Дамаск

Власти США предупреждают Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны и считают необходимым, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией, говорится в заявлении госдепа.

"США по-прежнему обеспокоены сообщениями о предстоящих операциях сирийского правительства на юго-западе Сирии - в границах зоны деэскалации", - отмечается в документе.

"Мы вновь подтверждаем, что США предпримут строгие и пропорциональные меры в ответ на нарушения со стороны сирийского правительства в этой зоне", - говорится в заявлении.

При этом в госдепе указали на обязательства РФ по сохранению зоны деэскалации.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет соответствующие обязательства использовать свое дипломатическое и военное влияние на сирийское правительство, чтобы оно остановило атаки, и принудить ее прекратить дальнейшие наступательные операции", - подчеркивается в заявлении.

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Тэги: США, СИРИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]