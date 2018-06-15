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Транспорт и связь 15.06.2018 12:35

Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе-апреле 2018г увеличился на 78%

Грузовые автомобили на общую сумму $6 млн 919,2 тыс. импортированы в январе-апреле 2018 года в Азербайджан, что на 55% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 477 грузовых автомобиля (рост на 78%).

Кроме того, в январе-апреле текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $1 млн 847,3 тыс., что на 26,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 23 автобуса (спад на 11,5%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 4,785 тыс. единиц, что в 3 раза больше чем в январе-апреле 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]