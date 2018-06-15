Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе-апреле 2018г увеличился на 78%

Грузовые автомобили на общую сумму $6 млн 919,2 тыс. импортированы в январе-апреле 2018 года в Азербайджан, что на 55% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 477 грузовых автомобиля (рост на 78%).
Кроме того, в январе-апреле текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $1 млн 847,3 тыс., что на 26,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 23 автобуса (спад на 11,5%).
Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 4,785 тыс. единиц, что в 3 раза больше чем в январе-апреле 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.
Б.Рустамбеков
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