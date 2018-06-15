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Дальнее зарубежье 15.06.2018 11:56

В калифорнийском Хейварде ищут преступника, ранившего пятерых человек в похоронном бюро

Пять человек получили ранения из-за стрельбы, которая произошла в ночь на пятницу в похоронном бюро американского города Хейвард (штат Калифорния), передает телеканал Эй-Би-Си.

По информации телеканала, пострадавших госпитализировали. Их состояние на данный момент неизвестно.

Эй-Би-Си отмечает, что стрелку удалось скрыться с места преступления. Его разыскивает местная полиция.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, СТРЕЛЬБА, РАНЕНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]