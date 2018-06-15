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Дальнее зарубежье 15.06.2018 12:18

Новый прогноз МВФ для экономики США противоречит оценкам Трампа и его администрации

Положительный эффект налоговой реформы в США будет кратковременным, а огромный бюджетный дефицит США может подстегнуть усиление инфляции и рост процентных ставок, что приведет к потрясениям для финансовых рынков, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

При этом их оценки существенно расходятся с прогнозами президента США Дональда Трампа и его администрации, которые уверены в долгосрочном позитивном влиянии своих действий на экономику.

Рост американского реального ВВП, вероятно, усилится с 2,3% в 2017 году до 2,9% в 2018 году, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций 2018 года с США в соответствии со статьей IV устава фонда. Однако в последующие годы ожидается ослабление подъема: до 2,7% в 2019 году, 1,9% в 2020 году и далее до 1,4% в 2023 году.

По оценкам экономистов МВФ, пакет мер по снижению налогов объемом $1,5 трлн в сочетании с увеличением госрасходов на $300 млрд повысят дефицит федерального бюджета США до 4,5% ВВП в 2019 году, что вдвое больше уровня, зафиксированного три года назад.

Позитивный импульс для экономики США и некоторых из их торговых партнеров будет недолгим, одновременно быстрое увеличение бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса повлечет за собой множество рисков для мировой экономики. Один из таких рисков - более резкое усиление инфляции, чем ожидалось, которое вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) поднимать процентные ставки быстрее, чем рассчитывают рынки.

О таких рисках уже неоднократно говорили экономисты Уолл-стрит, но теперь внимание к ним пытается привлечь и МВФ.

"Более быстрое повышение инфляции, чем ожидалось, будет сопровождаться более быстрым ростом процентных ставок, что может повысить рыночную волатильность как в США, так и за рубежом", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции. Она предупредила, что в некоторых развивающихся странах уже проявляются "симптомы таких негативных последствий".

Министерство финансов США сообщило о существенном несогласии с выводами МВФ по итогам консультаций, пишет Financial Times.

По словам К.Лагард, министр финансов США Стивен Мнучин в ходе консультаций ясно сказал, что считает среднесрочный прогноз фонда излишне пессимистичным. "Честно говоря, надеюсь, что он прав. Так будет лучше и для США, и для мировой экономики", - отметила она.

Помимо бюджетного дефицита США, экспертов фонда тревожит и растущая долговая нагрузка. К середине следующего десятилетия американский госдолг достигнет 90% ВВП, несмотря на умеренную консолидацию начиная с 2020 года.

Кроме того, переход к протекционистской политике, за которую выступает Д.Трамп, может увести мир с пути открытой торговли, основанной на понятных правилах, что грозит неприятными последствиями как для экономики США, так и для ее партнеров, отмечается в докладе фонда.

"Давайте не будем недооценивать макроэкономическое воздействие" торговых мер, призвала К.Лагард. "Последствия будут серьезными не только в случае принятия мер Соединенными Штатами, но и особенно в случае, если другие страны предпримут ответные шаги. В частности, те, кто больше всего будет затронут (мерами США - ИФ): Канада, Европа и Германия", - сказала она.

Между тем, по данным американских СМИ, Д.Трамп принципиально одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд. Объявление о них ожидается в пятницу.

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Тэги: США, МВФ, ЭКОНОМИКА, РАЗНОГЛАСИЯ


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