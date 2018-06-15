Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 18 Июн 19° 31° 19 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 15.06.2018 14:33

Глава МВД Италии заявил, что сотни нелегалов c судна Aquarius находятся в "круизе"

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что нелегальные иммигранты с судна Aquarius находятся "в круизе" и не принимают никаких самостоятельных решений относительно маршрута движения судна, сообщают европейские СМИ.

"Конечно, речь не идет о том, чтобы они могли сейчас решать, где начнется их круиз и где он закончится", - приводят СМИ слова главы МВД Италии.

По его словам, их прибытие в испанский порт ожидается в субботу.

СМИ отмечают, что в настоящий момент Aquarius в сопровождении двух итальянских судов находится в Средиземном море и движется в сторону Валенсии. Накануне из-за сильных волн и ветра судно было вынуждено изменить маршрут и пойти обходным путем вдоль побережья итальянского острова Сардиния.

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

М.Сальвини потребовал от Парижа извинений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, МВД, СУДНО, НЕЛЕГАЛЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]