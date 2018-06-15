Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что нелегальные иммигранты с судна Aquarius находятся "в круизе" и не принимают никаких самостоятельных решений относительно маршрута движения судна, сообщают европейские СМИ.

"Конечно, речь не идет о том, чтобы они могли сейчас решать, где начнется их круиз и где он закончится", - приводят СМИ слова главы МВД Италии.

По его словам, их прибытие в испанский порт ожидается в субботу.

СМИ отмечают, что в настоящий момент Aquarius в сопровождении двух итальянских судов находится в Средиземном море и движется в сторону Валенсии. Накануне из-за сильных волн и ветра судно было вынуждено изменить маршрут и пойти обходным путем вдоль побережья итальянского острова Сардиния.

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

М.Сальвини потребовал от Парижа извинений.