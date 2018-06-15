Президент Франции после Brexit рассчитывает сделать основным языком ЕС французский

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за то, чтобы сделать французский язык основным официальным языком Евросоюза после выхода Великобритании из европейского блока, пишет газета "Уолл-стрит Джорнэл".

"Английский язык, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Однако это доминирование не является обязательным", - говорил французский президент в марте 2019 года.

В то же время, как отмечает издание, отказ ЕС от английского языка как официального языка союза - крайне сложная задача.

В 27 странах Европейского союза говорят на 24 официальных языках. При этом более 80% учащихся в начальных школах и 95% в средних школах ЕС изучают английский язык как первый иностранный.

Отказ Соединенного Королевства от членства в Евросоюзе может пошатнуть статус языка. На сегодняшний день английский остается официальным языком для 12,8% из 511 млн жителей ЕС. Однако после выхода Британии из блока английский останется лишь вторым официальным языком в двух странах: в Ирландии и на Мальте. Совокупно это составит около 1,2% от всего населения ЕС после Brexit, посчитали в газете.

Однако с другой стороны около 81% всех документов в ЕС составлены на английском языке, в то время как на французском - только 5%, еще 2% - на немецком. И это при том, что лишь 2,8% чиновников Евросоюза - британцы, отмечается в статье.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте отмечала, что каким бы ни было решение об официальном языке ЕС, оно "не может быть оторвано от реальности".

"Английский язык является наиболее популярным языком для общения в ЕС, и люди будут продолжать его использовать. Особенно учитывая, что он остается одним из официальных языков в Ирландии и на Мальте", - говорила она.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, что французский язык должен обрести доступ к ряду новых возможностей в рамках ЕС.

Он заверял, что в аппарате ЕС появятся дополнительные курсы французского для чиновников и также обещал расширить международную сеть французских школ.

Одним из ключевых союзников Э.Макрона в этом вопросе является председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уроженец Люксембурга, который регулярно выступает на немецком и французском языках.

"Почему язык Шекспира должен превалировать над языком Вольтера? - задавал вопрос глава Еврокомиссии. - Нам не стоило становиться настолько англизированными".