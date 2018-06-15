В результате авиаударов ВВС Турции на севере Ирака нейтрализованы 26 курдских боевиков

ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдских боевиков в горах Кандиль на севере Ирака, в результате чего были ликвидированы 26 боевиков, сообщило в пятницу Анатолийское агентство новостей.

Операция прошла еще 12 июня.

В минувший понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные возобновляют военные операции в районах Кандиль и Синджар на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана - организации, которую в Анкаре считают террористической.