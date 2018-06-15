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Дальнее зарубежье 15.06.2018 13:16

В результате авиаударов ВВС Турции на севере Ирака нейтрализованы 26 курдских боевиков

ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдских боевиков в горах Кандиль на севере Ирака, в результате чего были ликвидированы 26 боевиков, сообщило в пятницу Анатолийское агентство новостей.

Операция прошла еще 12 июня.

В минувший понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные возобновляют военные операции в районах Кандиль и Синджар на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана - организации, которую в Анкаре считают террористической.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]