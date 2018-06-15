Азербайджан увеличил в январе-апреле 2018г импорт минеральных удобрений в 3,4 раза

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-апреле 2018 года составил 128,9 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.
"Общая стоимость импортированных в страну в январе-апреле текущего года минеральных удобрений составила $35 млн 11,9 тыс. (рост в 3,2 раза)", - отметили в Госкомстате.
Кроме того, в январе-апреле в Азербайджан импортировано 15 тыс. 847,9 тонн цемента и цементного клинкера (рост в 2,2 раза) на сумму $3,37 млн (рост в 2,6 раза).
Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 10 тыс. 968,7 тонн (рост на 63,8%) на сумму $14 млн 345,9 тыс. (рост на 89,5%).
По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 96,305 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 8,4%) на $68 млн 832,2 тыс., брусков из черных металлов – 33,333 тыс. тонн (рост на 21,3%) на $20 млн 302 тыс., угольников из черных металлов – 9.84 тыс. тонн (спад на 16,7%) на $8 млн 918,2 тыс., труб из черных металлов – 60,323 тыс. тонн (рост в 2,2 раза) на $117 млн 422,5 тыс.
Б.Рустамбеков
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